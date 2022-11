Bari, scompare Tommaso Pellegrino, proprietario di 'Zia Maria'

BARI - E' scomparso all’età di 71 anni il proprietario del noto 'Drive In Zia Maria' la paninoteca ambulante sita in piazza Eroi del Mare, di fronte a N’dèrre a la lanze, che da anni delizia i palati dei baresi.Il nome della paninoteca ambulante è dedicato al programma tv molto in voga negli anni ’80 condotto da Gianfranco D'Angelo ed Ezio Greggio.L'attività, ora in mano dei figli e dei nipoti, era nata come una tenda sul lungomare, per poi crescere e diventare la paninoteca ambulante più famosa ed apprezzata di tutto il capoluogo pugliese, meta ogni sera di tantissimi giovani che cercano un pasto veloce e saporito ammirando le bellezze del Lungomare di Bari.