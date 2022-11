Bari, "Un albero di Natale nel giardino di Santa Rita"

BARI - Il Comitato Santa Rita si prepara in vista delle festività natalizie. Un albero di Natale nel giardino di Santa Rita, in via Giovanni Candura, angolo Pacifico Mazzoni (Quartiere San Paolo-Bari), per rendere felici i più piccoli.Il Comitato Santa Rita anche quest'anno chiede a istituzioni e benefattori un albero di Natale con delle luci. Lo scorso anno fu donato un albero di otto metri. Michele Genchi, responsabile di tanti eventi nel quartiere: Fiaccolata delle vittime della strada, Festa dell'Epifania, ma quella più importante nel Quartiere Festa in onore a Santa Rita il 22 Maggio."Chiediamo nuovamente - si legge in una nota - un appello alle istituzioni e a eventuali benefattori per abbellire lo spazio in occasione delle festività.Inoltre mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 19:00 nel Giardino di Santa Rita ci sarà una grande festa come ogni anno dedicata ai più piccoli.Grazie al ricavato dei calendari di Santa Rita 2023 e di qualche benefattore possiamo acquistare doni per i più piccoli" - prosegue la nota.Arriverà Babbo Natale a distribuire i doni e sono previste anche esibizioni di una scuola di Ballo e sarà portata in scena una commedia teatrale. Organizzazione a cura di Michele Genchi, Elena Rondinone.