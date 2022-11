Barletta, controlli antidroga dei carabinieri con unità cinofile all’istituto 'Cassandro-Fermi-Nervi'

BARLETTA - Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Barletta hanno iniziato la consueta attività di controllo nei pressi degli Istituti scolastici che insistono nella città di Barletta con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno.Le verifiche sono state svolte anche attraverso l’intervento dei cani antidroga guidati da personale qualificato e hanno riguardato specificatamente numerosi plessi dell’Istituto “Cassandro-Fermi-Nervi”, e in particolare quelli dell’Istituto Tecnico.L’attività si è rivolta, in modo particolare, al contrasto dell’assunzione e del traffico di sostanze stupefacenti ed è stata condotta per offrire un messaggio di sensibilizzazione, vicinanza, e prevenzione ai frequentatori, incontrando tra l’altro la piena collaborazione delle direzioni dell’Istituto e del corpo docenti. Il Nucleo Cinofili è stato supportato nell’attività in parola dal fidato amico a quattro zampe “Kiki”.L’intervento si colloca all’interno di una serie di iniziative poste in essere dall’Arma dei Carabinieri, volte al confronto ed alla divulgazione delle informazioni ritenute utili al fine di poter sensibilizzare e al contempo contrastare in misura sempre più efficace questo pericoloso fenomeno. A questo proposito i Carabinieri dunque vogliono sensibilizzare i giovani sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti, sugli effetti negativi che comportano per il fisico, per il sistema nervoso centrale, per l’equilibrio psichico.