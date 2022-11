via Happy Casa Brindisi fb





La direttrice commerciale Antonella De Fazio ha dichiarato: “Da poco abbiamo terminato una vendemmia straordinaria per la qualità delle uve. Abbiamo ottimi rapporti con il Presidente dell’ Happy Casa Fernando Marino. La squadra brindisina sarà protagonista in Italia e in Europa. Garantiremo un sostegno economico importante per questa stagione di basket”.

In A/1 di basket maschile Cantina Due Palme è il nuovo Silver Sponsor dell’ Happy Casa Brindisi. L’azienda vinicola ha sede a Cellino San Marco in provincia di Brindisi in Via San Pietro Vernotico 144. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023.