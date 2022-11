Chiesa: da Galatina in Vaticano (Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita)

Da Galatina (Lecce) in Vaticano. Come segretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.E’ il prestigioso incarico a cui è stato appena chiamato dal Sommo Pontefice il prof. di origine brasiliana ma salentino di adozione Gleison De Paula Souza, che attualmente insegna religione al Liceo scientifico e linguistico statale “A. Vallone” (in via don Tonino Bello) della città di Terra d’Otranto.Il prof. è nato nel 1984 nello Stato del Minas Geiras (Brasile). E’ sposato ed è padre di due figlie.Dal suo cv si apprende che nel 2015 ha conseguito il Baccellierato in Teologia all’Università Pontificia Salesiana (nella Capitale) e nel 2019 la Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche all’Unisalento. E inoltre che dal 2005 al 2016 è stato componente della Congregazione Piccola Opera della Divina Provvidenza.Al prof. non resta che complimentarsi e augurare buon lavoro.