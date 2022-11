Tennis, ATP Finals Torino: Nadal eliminato

via Facebook





Ruud si qualifica per la semifinale per le precedenti vittorie con Fritz e Auger Aliassime. Fritz supera 7-6 6-7 6-2 Auger Aliassime e si qualifica per la semifinale. Per il venticinquenne Fritz contro Auger Aliassime 32 ace e l’88% di punti con la prima di servizio.

- Nella quinta giornata delle ATP Finals al “Pala Alpitour” di Torino di tennis nel Gruppo Verde lo spagnolo Rafael Nadal vince 7-5 7-5 con il norvegese Ruud. Questo successo non basta a Nadal che perde le altre due precedenti partite con l’americano Taylor Fritz e il canadese Felix Auger Aliassime ed è eliminato dalle ATP Finals.