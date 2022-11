Basket, Happy Casa Brindisi: Primiceri Spa nuovo partner commerciale

via Happy Casa Brindisi fb





La Primiceri Spa è leader nel settore dell’ Oligas ed è una realtà unica nel Sud dell’ Italia. Inoltre costruisce cabine elettriche in acciaio disponibili per qualsiasi tipo di aziende che si occupano della vendita di materiale elettrico. Garantirà un sostegno importante all’ Happy Casa per questa stagione di basket,

In A/1 di basket maschile Primiceri Spa è il nuovo Partner Commerciale dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda ha sede a Modugno in provincia di Bari. Si occupa di progettazione e costruzione di apparecchiature elettriche e del controllo di turbine destinate all’estrazione del gas naturale in ogni parte del mondo.