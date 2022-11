Basket: l'Italia ko 88-84 in casa con la Spagna nelle qualificazioni ai Mondiali

via Italbasket fb





Quarto quarto, Baldasso 59-57 per gli azzurri. Ricci, 62-58. Salvo, 64-62 per gli spagnoli. Saiz, 66-65. Fernandez, 70-68. Mannion pareggia per l’ Italia e questo quarto termina 70-70. Necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Saiz, 72-70 per gli spagnoli. Mannion, 78-75 per gli azzurri. Parra, 82-81 per gli spagnoli. Brizuela, la Spagna vince il tempo supplementare e 88-84 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’ Italia. Migliori marcatori, negli azzurri Mannion 20 punti e Petrucelli 12. Negli spagnoli Fernandez 28 punti e Parna 12. La Spagna è prima con 13 punti. L’ Italia è seconda a 12 punti. Nelle altre partite del Girone L la Georgia vince 88-85 fuori casa con l’Islanda e l’Ucraina prevale 96-77 in trasferta con l’Olanda. Nel prossima gara l’ Italia giocherà Lunedì 14 Novembre a Tiblisi alle 16 con la Georgia.

- Nel Girone L delle qualificazioni ai Mondiali di Basket maschile del 2023 in Indonesia Giappone e Filippine l’Italia perde 88-84 dopo un tempo supplementare a Pesaro con la Spagna. Primo quarto, Diaz 4-2 per gli spagnoli. Sima, 13-9. Fernandez, la Spagna prevale 22-18. Secondo quarto, Baldasso tiene in gara gli azzurri, ma 27-22 per gli spagnoli. Spissu impatta per l’ Italia, 32-32. Biligha, 33-32 per gli azzurri. Diaz, 34-33 per gli spagnoli. Sima, la Spagna si impone di nuovo 36-33. Terzo quarto, Tessitori tiene in partita gli azzurri, però 42-38 per gli spagnoli. Yusta, 48-41. Fernandez, la Spagna trionfa 55-49.