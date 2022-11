Biden: "Lottare contro cambiamento climatico è un imperativo"

SHARM EL SHEIK (EGITTO) - "Lottare contro il cambiamento climatico è un imperativo". Sono le parole del presidente americano Joe Biden alla conferenza sul clima Cop27 a Sharm el Sheikh, in Egitto, durante le quali ha ringraziato l'inviato speciale Usa, John Kerry per il lavoro svolto. "La crisi climatica riguarda la sicurezza umana, economica e sociale. Bisogna agire con urgenza, ha aggiunto. Gli Stati Uniti, ha evidenziato il presidente, "raggiungeranno gli obiettivi di riduzione delle emissione entro il 2030".Quindi il presidente Usa ha ribadito che il suo "impegno sul clima è incrollabile, faremo la nostra parte per evitare l'inferno climatico". Il tema al centro della conferenza, ha sottolineato, riguarda la sicurezza umana, la sicurezza economica, la sicurezza ambientale, la sicurezza nazionale e la vita stessa del pianeta".Biden, parlando alla Cop27, ha chiesto scusa per il ritiro dall'accordo di Parigi sul clima da parte del suo predecessore, ricordando che la propria amministrazione ha varato il più grande pacchetto di investimenti climatici della storia Usa. "Puntiamo a ridurre le emissioni del 50-52% entro il 2030 e gli Stati Uniti raggiungeranno il loro obiettivo".Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato anche il raddoppio dell'impegno per il fondo per l'adattamento climatico, con una cifra di 150 milioni per l'Africa. Usa, Ue e Germania stanzieranno anche 500 milioni per finanziare la transizione dell'Egitto verso l'energia pulita.Secondo Biden "stiamo vivendo un periodo difficile. E la guerra brutale della Russia contro l'Ucraina ha esacerbato la crisi alimentare", ha detto il presidente americano. Il conflitto "accresce l'urgenza" di abbandonare i combustibili fossili ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca, invitando tutti i Paesi ad assistere quelli in via di sviluppo nella transizione. "Se li aiutano nel settore del carbone non c'è motivo per cui non li possano aiutare sull'energia verde", ha sottolineato.Infine ha esortato la comunità internazionale: "Per piegare permanentemente la curva delle emissioni, ogni Paese deve fare un passo avanti".