Cadavere anziana in congelatore, il figlio: "E' morta da giorni"

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Sarebbe morta il 17 novembre Maria Prudenza Bellanova, la donna di 82 anni il cui corpo è stato ritrovato ieri dai carabinieri all'interno di un congelatore nella casa dove l'anziana abitava con il figlio a Ceglie Messapica.E' stato proprio quest'ultimo, 55 anni, a raccontare ai carabinieri, che lo hanno interrogato fino a tarda sera, che ha ammesso di aver messo il cadavere nel congelatore e che ora è denunciato per occultamento di cadavere.La Procura di Brindisi che indaga sull'accaduto ha disposto il sequestro dell'abitazione.L'uomo, assistito dal suo avvocato Aldo Gianfreda, ha raccontato agli inquirenti che quando è venuto a conoscenza della morte della madre, ha vegliato sul corpo per un giorno e poi "per senso di paura di essere giudicato per la morte del genitore e per lo sconforto" avrebbe deciso di occultare il cadavere dell'anziana madre.Madre e figlio vivevano un rapporto di "profonda simbiosi", secondo quanto emerso durante l'interrogatorio, e quindi l'uomo sarebbe rimasto "traumatizzato" dopo aver saputo che la donna era morta. Tutti elementi da esplorare. Il 55enne è stato descritto da alcuni testimoni come "taciturno ma mai maleducato".Ieri la polizia è stata allertata da alcuni familiari, con i carabinieri che hanno raggiunto la casa dove abitavano madre e figlio con il personale di una cooperativa di servizi sociali che aveva seguito la famiglia fino a settembre.Il pm titolare del fascicolo dovrebbe disporre l'autopsia per accertare se le cause della morte siano state naturali e a quanto tempo fa risalga.