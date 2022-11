Calcio: Guardiola rinnova col Manchester City fino al 2025

- L’allenatore Josep Guardiola 51 anni ha rinnovato il contratto col Manchester City per altri 2 anni, fino al 30 Giugno 2025. Il contratto che vincola il tecnico spagnolo alla squadra Inglese sarebbe scaduto alla fine di questa stagione, il 30 Giugno 2023. Guardiola è al Manchester City dal 2016.Il tecnico spagnolo ha dichiarato: “Dal primo giorno ho sentito qualcosa di speciale qui. Sono molto felice di restare. Non potrei trovarmi in un posto migliore. Non potrò mai ringraziare abbastanza il club per la fiducia che mi ha dato. Ho tutto quello che mi occorre per continuare a fare il mio lavoro nel miglior modo possibile”.