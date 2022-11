Canti di Natale 2022 al Teatro Abeliano

- Come è ormai consuetudine, il Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, sin dalla fondazione impegnato nella promozione della cultura locale e nella valorizzazione di nuovi artisti e autori, ospita da diversi anni le iniziative di un importante Progetto denominato “Omaggio a Bari” ideato e coordinato da Vito Signorile, teso alla rivalutazione del Dialetto barese e al recupero delle Tradizioni, Lingua, Usi, Costumi, Proverbi, Racconti, Canti della Cultura del Popolo Barese. Attuato sotto l’egida e patrocinio del Comune di Bari (Assessorato alle Culture e Commissione Culture) in collaborazione con molte Associazioni Culturali cittadine, il Progetto “Omaggio a Bari” si articola durante l’anno in diversi eventi che rappresentano occasione di partecipazione di firme esperte e di principianti motivati a ‘fare rete’, socializzare le esperienze e percorsi artistici personali ed assicurare alla ‘baresità’ la miglior tutela e necessaria trasmissione alle nuove generazioni.È in questa prospettiva che nel periodo delle festività natalizie è diventato tradizionale l’appuntamento di CANTI DI NATALE, manifestazione che - come occasione di scambio di auguri – offre a tutta la cittadinanza la possibilità di esprimere un proprio pensiero, una poesia, una canzone, ispirate ai temi del Natale e della solidarietà. L’evento si svolgerà al Teatro Abeliano di Bari il 21 dicembre 2022 alle ore 19:00 e verrà anche trasmessa in differita da Radio PoPizz-Tv in data che sarà poi comunicata.I componimenti (in vernacolo barese e in italiano) ispirati al Natale ma anche ai temi della Solidarietà, dell’Amicizia, della Pace, dell’Amore, del Dialogo tra popoli e culture, possono essere editi ma è preferibile siano inediti, elaborati appositamente nel 2022.Si può partecipare con uno o max due componimenti (poesie o canzoni). La lunghezza delle poesie non deve superare i 50 versi ciascuna.I testi delle poesie e delle canzoni vanno redatti esclusivamente in Word, carattere Arial, corpo 12 e possono essere anche registrati in video (tramite telefonino in orizzontale con buona illuminazione e livello dell’audio alto e chiaro). I lavori dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 19 dicembre 2022 all’indirizzo mail info@teatroabeliano.com unitamente alla scheda di partecipazione, (abbinata al presente Avviso) debitamente compilata e firmata, ed al proprio video.