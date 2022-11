Carosino (Ta), incendiato portone studio assessore. Borraccino: solidarietà a La Pesa

BARI - Ancora un vile atto nei confronti di figure istituzionali del territorio. Esprimono la mia solidarietà all'assessore comunale di Carosino, l'avvocato La Pesa, vittima dell'attentato incendiario che l'altra notte ha fortemente danneggiato il portone di ingresso del suo studio legale, in via D’Azeglio. Sono notizie che turbano non poco l’intera comunità. Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.E’ inaccettabile udire di tali avvenimenti - prosegue Borraccino -, non è tollerabile tanta violenza a scopo intimidatorio nei confronti di professionisti che sposano l’impegno politico per il bene comune. Sono vicino all'assessore La Pesa, a tutta l'Amministrazione comunale ed al Sindaco di Carosino che sono certo proseguiranno con la stessa devozione, trasparenza e rettitudine ad occuparsi dei problemi del paese.