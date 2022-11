Casamicciola, almeno una vittima sotto la colonna di fango. Dodici i dispersi

Frana ad Ischia. E' di almeno una vittima il bilancio provvisorio della frana che ha investito Ischia, dove una colonna di fango dalle dimensioni impressionanti ha travolto intere abitazioni. Si tratta di una donna. Dodici le persone attualmente disperse e che potrebbero trovarsi sotto al fango, come confermato dal prefetto e dal ministro dell'InternoSalve due persone che si trovavano in un'auto finita in mare: sorte analoga per una famiglia composta da padre, madre e un neonato.Il commissario straordinario e i sindaci degli altri cinque Comuni dell'isola hanno emanato un'ordinanza in cui chiedono ai cittadini di rimanere a casa: disposta l'evacuazione per 200 persone.Soccorsi rallentati dal maltempo. Al momento risultano interrotti i collegamenti via mare per Ischia da Napoli. Garantite solo le corse da Pozzuoli prioritariamente per le squadre di soccorso.Durante il vertice in prefettura "il presidente del Consiglio,, ha voluto sincerarsi della situazione''. A riferirlo il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, sottolineando che la premier si è collegata in video durante la riunione del Ccs così come il ministro dell'Interno, Piantedosi. Il governo è pronto a fare la sua parte dopo la tragedia di Ischia. Lo ha detto - apprende l'ANSA - la premier Giorgia Meloni che ha appena lasciato la sede della Protezione Civile, dove è rimasta a lungo videocollegata con il comitato operativo del centro di coordinamento soccorsi allestito alla Prefettura di Napoli. La premier ha fatto il punto con il Capo della Protezione Civile Curcio, i sindaci di Ischia, il governatore campano De Luca, il ministro dell'Interno Piantedosi e quello degli Esteri Tajani. Giorgia Meloni ha assicurato che allerterà tutti i ministri per un eventuale consiglio dei ministri da convocare d'urgenza.Il Presidente della Repubblica,, ha chiamato il sindaco della Città metropolitana di Napoli per esprimere la propria vicinanza alle popolazioni colpite dalla frana, per esprimere riconoscenza per l'opera dei soccorritori e per sincerarsi sull'andamento dei soccorsi. Manfredi ha ringraziato il Capo dello Stato per essere sempre vicino alla città e alla sua comunità.