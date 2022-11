Casamicciola Terme, frana sul paese: 13 dispersi

CASAMICCIOLA TERME - Dramma ad Ischia. Tredici persone risultano disperse a Casamicciola Terme, nell'isola d'Ischia, dopo che una frana è crollata questa mattina dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare di piazza Anna De Felice. Sono in corso accertamenti per verificare se ci siano altre persone coinvolte.Secondo quanto riferito dai carabinieri, tra i dispersi vi sarebbe una famiglia composta da marito, moglie e un neonato, poi due bambine e un'altra famiglia con due figli.Il commissario straordinario di Casamicciola Terme e i sindaci degli altri 5 comuni dell'isola d'Ischia hanno emanato un'ordinanza collettiva rivolta ai cittadini con la quale chiedono di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso. Quasi tutta Casamicciola è completamente interdetta al traffico stradale, le zone di piazza Maio, via Celario, piazza Bagni sono isolate e invase da fango e detriti."Carissimi concittadini, a causa delle avverse condizioni meteorologiche e dei gravi danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme, vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non muovervi. Dell'evolversi della situazione vi informerò in seguito Grazie per la vostra responsabile collaborazione", ha scritto su Facebook Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia.All'hotel Terme Manzi ci sono alcune persone bloccate dentro senza luce elettrica.Sul luogo del disastro sono intervenute tutte le forze dell'ordine e le associazioni di protezione civile della zona.