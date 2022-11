Cerignola sotto choc: ragazzina segregata e stuprata da branco

CERIGNOLA (FG) - Ancora una storia di violenza sulle donne dal Foggiano. A Cerignola (Fg) una 13enne sarebbe stata segregata e violentata da tre ventenni in un garage alla periferia della città.La violenza si sarebbe consumata lo scorso 28 ottobre.Il giorno dopo la ragazzina avrebbe raccontato l'accaduto ai genitori che hanno sporto denuncia al commissariato. A quanto si apprende la 13enne sarebbe stata attirata con una scusa nel garage da uno dei tre sospettati e poi sarebbero intervenuti gli altri due ragazzi. Rinvenute anche alcune dosi di hashish all'interno del box. Al via le indagini della polizia per accertare le responsabilità dei tre ragazzi.