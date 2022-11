Energia, Brindisi: sindaco Rossi convoca domani conferenza stampa

BRINDISI - Il sindaco Riccardo Rossi convoca una conferenza stampa per domani mercoledì 2 novembre alle ore 11.30 presso la sala Guadalupi di Palazzo di Città per comunicazioni ed aggiornamenti su questioni ambientali ed energetiche che riguardano il presente e il futuro della città (deposito costiero GNL a Costa Morena est, interlocuzioni con i sindaci delle città italiane che ospitano centrali a carbone, installazione centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria all'interno del Petrolchimico).