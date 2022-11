Champions: la Juventus Women pareggia 1-1 in casa col Lione

Nel secondo tempo all’8’ le bianconere pareggiano. L’altra francese Melvine Malard devia nella sua porta su cross di Barbara Bonansea. La Juventus Femminile è seconda con 4 punti. L’Arsenal Women supera 3-1 in casa lo Zurigo ed è primo a 6 punti. Nella prima giornata le bianconere vincono 2-0 in trasferta con lo Zurigo. Nella terza giornata la Juventus Women giocherà Giovedì 24 Novembre alle 21 all’”Allianz Stadium” con l’Arsenal Women.

- Nella seconda giornata del Girone C di Champions League di Calcio Femminile la Juventus pareggia 1-1 all’”Allianz Stadium” con il Lione Women. Nel primo tempo al 10’ l’olandese Berta Egurnola delle francesi non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 23’ il Lione passa in vantaggio con l’americana Lindsey Horan con un tocco di destro a porta vuota su passaggio della francese Wendle Renard.