Convegni: 'L'Italia che legge' al Kursaal di Bari

BARI - In occasione dei vent’anni dalla sua costituzione, l’Associazione Presìdi del libro propone un convegno sulle strategie di promozione della lettura attraverso la voce di chi le ha sperimentate sul campo. La giornata di lavori si svolgerà al Teatro Kursaal Santalucia di Bari, domenica 13 novembre alle 10, con ingresso libero, e riunirà anche i gruppi di lettura che rappresentano la vera forza dell’Associazione.L’idea che infatti ha dato vita nel 2002 ai Presìdi del libro è quella di Giuseppe Laterza che intuì la potenzialità della promozione della lettura fatta anche dal basso con i lettori e tra i lettori. Nacque l’Associazione, allora, e nacquero i gruppi di lettura dei presìdi del libro, nei piccoli paesi e nelle città. Erano 10, in Puglia, ora se ne contano più di cento in tutt’Italia e le nuove richieste di costituzione sono il riconoscimento di un lavoro capillare e assiduo.Una conversazione tra Giuseppe Laterza, presidente onorario, e Orietta Limitone, presidente attuale dell’Associazione Presìdi del libro, racconterà la storia di questi vent’anni di attività lasciando poi spazio a interventi che esploreranno lo sfaccettato mondo della promozione della lettura. Inizierà Maurizio Caminito, presidente dell’Associazione Forum del libro che organizza annualmente il Forum Passaparola, un momento di scambio di esperienze fra gli operatori della filiera del libro, nato ad opera proprio dei Presìdi del libro nel 2004.Seguirà il contributo di Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice, conduttrice su Radio 3 Rai di Fahrenheit, uno dei programmi radiofonici che da più tempo si occupa di libri e letteratura. Essendo anche direttrice di festival, insegnante di scrittura creativa, blogger e consulente del Salone Internazionale del Libro di Torino, Lipperini avrà modo di offrire uno sguardo ampio sul mondo dei libri.Il giornalista Giorgio Zanchini, attualmente alla conduzione di Radio anch'io su Rai Radio 1, di Quante storie e Rebus su Rai 3, condividerà una riflessione sull’efficacia del mezzo televisivo nella divulgazione letteraria. All’epoca del web, che ruolo può ancora ritagliarsi il piccolo schermo nella promozione della lettura?E, a proposito di web, un interesse sempre crescente attirano le promozioni social dei libri con il loro linguaggio diretto, semplice ed emozionale. Sono giovani, soprattutto donne, ad occuparsene, esponendo spesso anche le loro vite private. Ne parlerà Giorgia Russo, nickname Jo Reads, book influencer, Community e social eCommerce manager di La Feltrinelli.Le conclusioni sono affidate a Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il Libro e la Lettura. Il libro ha più di cinque secoli di storia ma resiste potente come un valore. Resiste perché “è come il cucchiaio, il martello, la ruota, le forbici. – scriveva Umberto Eco - Una volta che li avete inventati non potete fare di meglio. Non potete fare un cucchiaio che sia migliore del cucchiaio”.