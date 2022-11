Coppa Italia, il Foggia vince 2-0 col Crotone e vola ai quarti di finale

FRANCESCO LOIACONO - Negli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C il Foggia vince 2-0 allo “Zaccheria” con il Crotone e si qualifica per i quarti di finale. Nel primo tempo al 6’ Tonin dei dauni va vicino al gol. Al 24’ il Foggia passa in vantaggio con Schenetti con una conclusione di destro da fuori area.

Al 35’ Ogunseye dei rossoneri pugliesi non riesce a schiacciare di testa in porta. Nel secondo tempo al 22’ i calabresi con Tribuzzi sfiorano il pareggio. Al 45’ il Foggia raddoppia con Peschetola con un tocco al volo di sinistro su passaggio di Vuthaj, Successo meritato per la squadra pugliese allenata da Fabio Gallo. Il Crotone è eliminato dalla Coppa Italia di Serie C.