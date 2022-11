Coppa Italia Serie C, il Foggia vola al terzo turno. Ko il Monopoli

Il Monopoli perde 3-2 allo “Scida” con il Crotone dopo i tempi supplementari ed è eliminato. Nel primo tempo al 10’ i calabresi passano in vantaggio. Radicchio devia nella sua porta. Al 34’ raddoppia Panico con un tocco al volo di sinistro. Al 40’ i biancoverdi accorciano le distanze con Fella con una conclusione rasoterra.





Nel secondo tempo al 19’ il Monopoli pareggia con Starita di testa su cross di Cristalli. Nel secondo tempo supplementare al 5’ il Crotone realizza la rete decisiva con Cantisani con un colpo di testa in tuffo. Nel terzo turno il Foggia sfiderà Mercoledì 16 Novembre allo “Zaccheria” il Crotone.

Nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C il Foggia vince 3-2 ai rigori al “Menti” con la Juve Stabia e si qualifica per il terzo turno. I tempi regolamentari e i supplementari terminano 0-0. Peschetola realizza il rigore decisivo per i dauni. Per i campani determinante l’errore di Ricci che si fa parare la conclusione dal portiere Dalmasso.