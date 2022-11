Serie A: il Lecce sfida fuori casa l'Udinese

Nel Lecce esterni Hjulmand e Gonzalez. Regista Strefezza. In attacco Ceesay e Oudin. Nell’ Udinese sulle fasce Pereyra e Samardzic. Trequartista Udogie. In avanti Deulofeu e Success. Arbitrerà Francesco Fourneau della sezione di Roma.

Nell’anticipo della tredicesima giornata di andata di Serie A il Lecce sfiderà domani sera alle 20,45 alla “Dacia Arena” l’ Udinese. Per i salentini sarà una gara molto insidiosa. I friulani cercheranno un successo per confermarsi in zona Europa League. I giallorossi pugliesi dovranno ottenere un risultato positivo per risalire in classifica.