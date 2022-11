Covid Puglia: +1.128 casi e 5 decessi. Tasso al 13,5%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 1.128 nuovi casi di positività al Covid-19 su 8.337 test giornalieri per una incidenza del 13,5%.I decessi registrati sono cinque.I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 356, nella Bat 55, nel Brindisino 154, in provincia di Foggia 115, nel Leccese 310 e in provincia di Taranto 125. Sono nove i positivi residenti fuori regione. Dei 12.761 attualmente positivi 194 sono ricoverati in area non critica e sette in terapia intensiva.