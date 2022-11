Covid Puglia: +844 casi e nessun decesso

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 844 i nuovi casi Covid-19 registrati in Puglia, a fronte di 6.780 test effettuati. Il tasso di positività si attesta al 12,44%, stabile rispetto al 12,03% di 7 giorni fa. Non si registrano decessi.I nuovi positivi sono 252 in provincia di Bari, 226 nel Leccese, 115 in provincia di Taranto, 106 nel Brindisino, 80 nel Foggiano e 57 nella Bat. I casi riferiti ai residenti fuori regione sono 8.Le persone attualmente positive sono 12.670 (-213 rispetto a ieri), i ricoverati in area non critica 162 (+1 nelle ultime 24 ore), mentre in terapia intensiva ci sono 10 pazienti (+1 nel confronto con i dati di ieri). I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.057, portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.503.824.