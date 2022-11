BARI - Domani, sabato 26 ottobre, il ministro agli Affari europei, PNRR, Politiche di Coesione e Sud, on. Raffaele Fitto, sarà a Bari per partecipare alla presentazione del libro di Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, “Le catene della destra”.L’appuntamento è alle 16 a Liberrima in via Calefati 12.