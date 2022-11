Ex Ilva, Zullo (FdI): bene presa di posizione ministro Urso

BARI - "Ha fatto bene il ministro al Mise Adolfo Urso a impuntarsi chiedendo che i vertici dell'ex Ilva rispettino gli accordi per dare a quest'azienda ancora un futuro. La scelta aziendale di sospendere l'attività di 145 imprese dell'indotto è stata scellerata, l'obiettivo di lungo termine resta quello di riequilibrare la governance in modo che vi sia una visione di prospettiva per l'acciaieria italiana ed europea e questo resta l'impegno del governo e di Fratelli d'Italia". Lo dichiara il senatore pugliese di Fratelli d'Italia Ignazio Zullo.