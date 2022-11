Tesori d'arte sacra: dal culto dei defunti alla Settimana Santa

MOLFETTA (BA) - Nel mese di novembre, tradizionalmente dedicato al culto dei defunti, il Museo diocesano di Molfetta organizza quattro appuntamenti per riscoprire alcune delle opere custodite all’interno delle sale.Sabato 5 e sabato 19 novembre la protagonista della visita sarà la figura della Maddalena, “Apostola degli apostoli”, per citare San Tommaso d’Aquino. Patrona dell’Arciconfraternita della Morte dal Sacco Nero, la Maddalena è una delle figure a cui la tradizione pasquale è più legata e l’arte locale ha dedicato innumerevoli versioni.Sabato 12 e sabato 26 novembre sarà la volta di un altro tema molto sentito, quello della Pietà.Nel Museo è custodita la pregevole opera di Bernardo Cavallino, insieme ad altre pitture e sculture che affrontano la raffigurazione del compianto sul corpo di Cristo.Gli elementi iconografici ed i dettagli delle opere come un filo rosso che lega le pie pratiche della commemorazione dei defunti a quelle dei riti della Settimana Santa.Le visite tematiche, ogni sabato sera di novembre alle ore 18.30, sono gratuite e comprese nel biglietto di ingresso al Museo diocesano.Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l'Info Point Molfetta in via Piazza, 27 aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 o telefonare al 351 986 9433 negli stessi orari.