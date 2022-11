Esercito: firmato accordo per programmare le donazioni di sangue e promuovere l'autosufficienza regionale per tutto l'anno

NAPOLI - A Napoli, presso il salone d'onore di Palazzo Salerno, il Comandante delle Forze Operative Sud dell'Esercito Italiano, Generale di Corpo d'Armata Giuseppenicola Tota e il Presidente dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) Puglia, Dottor Raffaele Romeo, hanno firmato un protocollo d'intesa per ufficializzare e regolamentare la già consolidata collaborazione tra le unità dell’Esercito insistenti in Puglia e l'AVIS regionale.Con la sottoscrizione dell'accordo, le due Istituzioni si impegnano ad attuare una programmazione delle eventuali donazioni, per promuovere la possibilità di raggiungere l’autosufficienza di sangue ed emoderivati durante tutto l’arco dell’anno; costituire una “cabina di regia” volta al monitoraggio costante dell’evoluzione normativa; coordinare e monitorare insieme tutte le iniziative derivanti dall’applicazione del protocollo, nonché promuovere le donazioni del sangue attraverso momenti di formazione da tenersi nelle sedi delle unità dell’Esercito presenti in Puglia ed estendere il presente protocollo d’intesa nelle altre regioni dell’area di responsabilità del COMFOP Sud.Nel suo intervento il Generale Tota, ha evidenziato come l’Esercito sia sempre disponibile in caso di emergenza e necessità, ed in questo caso i militari sono a disposizione per le donazioni di sangue.Il Dottor Romeo nel ringraziare il Generale Tota per la disponibilità e l’impegno sociale dimostrato, ha espresso la propria gratitudine per questo protocollo che sostiene l’AVIS ed aiuta a dare una possibilità di intervento allargato nella regione Puglia.