FLP, assemblee a Bari (5 dicembre) e a Lecce (6)

BARI - Ripartirà dalla Puglia il contatto diretto con i lavoratori attraverso una serie di incontri con il personale che la Segreteria Nazionale della FLP (Federazione Lavoratori Pubblici) ha intenzione di organizzare nei vari Ispettorati territoriali del Lavoro per illustrare, a grandi linee, le novità contenute nel nuovo CCNL 2019-2021, sottoscritto dai Sindacati.La prima assemblea con il personale si terrà il prossimo 5 Dicembre, presso i locali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari, nella cui città verrà inaugurata, con l’occasione, anche la nuova sede territoriale della FLP, per poi proseguire, nella giornata successiva il 6 dicembre, presso i locali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce.Sarà l’occasione – dicono alla FLP - per confrontarci anche sulle problematiche che affliggono i vari Uffici sparsi sul territorio nazionale e per conoscere le iniziative che la FLP sta già portando avanti e che intende adottare, nel prossimo e immediato futuro, con il consenso dei lavoratori e nell’ambito di un coordinamento sindacale unitario, per ottenere la perequazione dell’indennità di amministrazione.Alle assemblee di Bari e Lecce, organizzate dal Coordinamento Regionale FLP della Regione Puglia, e già programmate, come già detto, per i giorni 5 e 6 dicembre p.v., parteciperanno, per la Segreteria Nazionale, Angelo Piccoli Coordinatore Generale, Mimma Paldinola Vice Coordinatore Generale e Segretaria Amministrativa, Antimo Rinaldi Coordinatore del Dipartimento Ispettori, Antonio Verri Coordinatore dei Sistemi Informatici, Michele Giuliano Coordinatore Territoriale e Gaetano Balena Coordinatore Territoriale.