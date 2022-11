Foggia, è ritornato a casa Maurizio Bruno

FOGGIA - Lieto fine nella vicenda di Maurizio Bruno, il 39enne foggiano di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio alle 18. L'uomo poco fa è rientrato a casa. Pare fosse soltanto un po' confuso. Versa in buone condizioni.L'uomo era scomparso da ieri alle 18:00. Sembra che l'uomo abbia parcheggiato la propria autovettura in via Lenotti, zona semi periferica del capoluogo dauno con tutti gli effetti personali: documenti, cellulare, soldi.La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla moglie. Alle 16 aveva portato la sua auto in una officina per fare la revisione.