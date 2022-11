Via Juventus fb





Gli uomini di Bocchetti non ci stanno e cercano di rendersi pericolosi prima con Lasagna e poi con Verdi le cui conclusioni terminano fuori. Dopo 5 minuti di recupero, l'arbitro Di Bello fischia la fine dell'incontro con la Juventus che conquista la quinta vittoria consecutiva e vola momentaneamente al terzo posto, mentre il Verona precipita sempre più in basso alla classifica ferma a 6 punti.

PIERO CHIMENTI - Finisce 1-0 per la Juventus il posticipo serale tra Verona e Juventus, grazie al gol di Kean. Nella prima frazione di gioco gli scaligeri mettono in difficoltà i bianconeri, facendo intensità in mezzo al campo ma nella ripresa sono gli ospiti ad andare in vantaggio al 60' con Kean. L'italiano è bravo a battere Montipo' su suggerimento di Rabiot.