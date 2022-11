Foggia, travolto da auto mentre va allo stadio: grave ragazzo

FOGGIA - Stava andando a vedere la partita Foggia-Avellino quando è stato travolto mentre attraversava la strada per andare allo stadio. Secondo i media locali il giovane era in compagnia di una ragazza mentre si trovava in via Natola, una strada a tre corsie poco illuminata. Nell'impatto con l'auto il ragazzo ha distrutto il parabrezza.Il conducente dell'auto ha subito chiamato i soccorsi e il giovane è stato trasportato al Policlinico Riuniti in gravi condizioni. Sono stati soccorsi dal 118 anche la ragazza che era con lui e l'autista dell'auto che lo ha investito, a causa di un forte stato di shock. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale.