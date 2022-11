Le 4 Viti della guida vini Vitae vanno al Marilina Rosè delle Cantine Spelonga

"Spelonga è ormai un simbolo del nostro territorio, un’azienda familiare che da anni porta in alto in tutto il mondo il nome della Puglia, ed in particolar modo della Daunia. Ci contraddistingue la passione che mettiamo nel nostro lavoro, e questo premio è il risultato anche di tanti sacrifici, sia in vigna che in cantina". Il Marilina è un vino rosato ottenuto da uve Nero di Troia, capace di catturare lo sguardo con il suo colore rosa brillante, di stupire all'olfatto per le meravigliose note sia fruttate che floreali e di conquistare al gusto con la sua eleganza, delicatezza e grande struttura. Nel 2022 si è già aggiudicato l'ambitissima medaglia d'oro al Mondial du Rosè in Francia, il riconoscimento più importante al mondo per la categoria dei vini rosati, oltre ai famosi 4 grappoli della Guida Bibenda, all'eccellenza ottenuta ai Winehunter Award 2022 e alla medaglia d'argento del Concours Mondial de Bruxelles.



“Ogni premio è un’emozione - continua Nappi - perché ci dimostra come il percorso che stiamo seguendo sia quello giusto, un percorso basato su una lunga tradizione e su una continua innovazione. Da sommelier AIS, sono particolarmente emozionata per questo premio," aggiunge Marilina raccontando un po’ di se, “E’ un lavoro difficile ed impegnativo, ma le soddisfazioni e la gioia che ci regala ogni singolo sorso dei nostri vini è inspiegabile, posso dire con entusiasmo che ogni bottiglia racconta un po' di noi, della nostra famiglia e della nostra terra."

STORNARA (FG) - La guida Vitae è uno dei maggiori punti di riferimento sui vini per il mercato sia italiano che estero. Entrare in guida significa aver fatto un buon prodotto, ma eccellere, riuscendo ad ottenere il massimo riconoscimento, ha un valore encomiabile. Marilina Nappi lo sa bene, tanto da aver dato il suo nome al fiore all'occhiello della cantina stornarese, che da anni miete successi ai più importanti concorsi internazionali.