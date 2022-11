Palese, strade dissestate, alberi pericolanti, barriere architettoniche: crescono le proteste

BARI - Oltre al danno la beffa di un cartello affisso da quattro anni che annuncia lavori mai iniziati I cittadini e i commercianti di Palese non ce la fanno più: troppi disagi, specie nella zona della Chiesa di San Michele Arcangelo. Così, il coordinamento di Fratelli d’Italia del V Municipio preannuncia una interrogazione che arriverà in Consiglio comunale tramite il consigliere Michele Picaro.Circolazione ridotta a causa dei lavori AQP, strade dissestate, piazza antistante la chiesa usata come parcheggio, presenza di numerose barriere architettoniche sono solo alcuni dei problemi che attanagliano la zona di Corso Vittorio Emanuele, nel quartiere a nord di Bari. A questo, si aggiunge la presenza di alberi pericolanti: solo di qualche mese addietro l’ultimo incidente provocato dalla caduta di un tronco che ha provocato lesioni ad un passante. E poi, la beffa di un cartello del comune di Bari, affisso da ben quattro anni, che, con un bellissimo rendering della piazza, annuncia gli ‘imminenti’ lavori di ammodernamento della stessa.Come se non bastasse, a esacerbare gli animi di residenti ed esercenti la totale assenza di controlli da parte della polizia municipale e delle forze dell’ordine, che lascia spazio a comportamenti incivili reiterati nel tempo.“Se lo stato delle cose non è mutato è perché nessuno si è mai impegnato fino in fondo per risolvere queste problematiche”, quanto sostenuto dai cittadini della zona che hanno sollevato il caso e manifestato la propria indignazione. Indignazione che è stata raccolta dal coordinamento locale FDI, alle prese proprio in queste ore con la stesura di una interrogazione rivolta al sindaco Decaro che avrà ad oggetto proprio l'interruzione ormai quotidiana della circolazione e i vari disagi relativi a viabilità e decoro urbano, diventati ormai prassi.“Cittadini e commercianti sono stremati. Forse con una programmazione più scrupolosa degli interventi, disagi e disservizi sarebbero stati evitati. Invece regna l’approssimazione - il commento di Luca Cicciomessere del coordinamento FdI V Municipio Bari - I cittadini, d’altronde, non chiedono altro che rispetto per se stessi e per l’ambiente in cui vivono e crescono i propri figli”.