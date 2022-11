Francavilla Fontana, 35enne preso a calci e pugni da banda: al via le indagini dei Cc

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Attimi di paura a Francavilla Fontana (Br), in piazza Verdi, dove un 35enne del posto è stato circondato e picchiato con calci e pugni da una banda di 4-5 individui nei pressi della propria abitazione. L’uomo, lasciato riverso per terra, è stato soccorso subito dai familiari ed è stato trasportato in ospedale.L'uomo ricoverato ha ferite con una prognosi di 15 giorni. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri che stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'aggressione sarebbe nata per futili motivi.