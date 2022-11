Francavilla Fontana: avviso pubblico per incarichi di insegnamento nella Scuola Musicale Comunale



L'Amministrazione Comunale ha approvato l'Avviso Pubblico per titoli e prova pratica finalizzato alla formazione di 14 graduatorie di professionisti cui affidare incarichi di insegnamento nella Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana".





La selezione è rivolta ad aspiranti docenti dei corsi di pianoforte, fisarmonica, chitarra classica, violino, sassofono, clarinetto, flauto traverso, tromba, trombone, canto, batteria, chitarra elettrica, basso elettrico e teoria generale della musica.

Tutti i candidati dovranno essere in possesso dello specifico titolo di studio, diploma di Vecchio Ordinamento o Diploma Accademico di secondo livello, conseguito presso Conservatori Statali o Istituti Musicali Pareggiati.

Per l’inserimento nelle graduatorie di strumento e canto è prevista una prova di esecuzione della durata massima di 15 minuti, mentre per Teoria Generale della Musica una prova di dettato polifonico in un tempo massimo di 45 minuti.

Le graduatorie avranno validità triennale.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato nelle ore 12.00 di mercoledì 30 novembre.

L’Avviso Pubblico è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune e sul sito della Scuola Musicale Comunale.

Intanto, sino alle ore 12.00 di lunedì 7 novembre è possibile presentare la domanda di messa a disposizione per incarichi temporanei per l’insegnamento di violino, sassofono, tromba e trombone.

Gli interessati in questo caso dovranno inviare il curriculum e dichiarare il titolo accademico specifico all’indirizzo comune.francavillafontana@pec.it

Gli incarichi avranno durata temporanea sino alla nomina degli aventi diritto.