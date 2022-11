Francavilla Fontana, oggi marcia della legalità

La manifestazione partirà dalla centralissima piazza Umberto I e percorrerà le vie di Francavilla Fontana, ancora in attesa di conoscere il movente di una tragedia che ha scosso l’intera comunità.

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - E' in programma per oggi pomeriggio a Francavilla Fontana, a partire dalle 18, una marcia della legalità, organizzata dall’associazione Radici021, Libera e Unione, che conterà anche sulla partecipazione del padre e della sorella di Paolo Stasi, tragicamente scomparso lo scorso sabato in un cruento agguato in via Occhibianchi.