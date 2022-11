Furto alla biblioteca 'Marco Motolese'. Mazzarano: “Amareggiato per l’accaduto. Esprimo solidarietà a Carmen Galluzzo Motolese”

BARI - “Sono amareggiato per quello che è accaduto ai danni della biblioteca “Marco Motolese”. Il consigliere regionale del Partito Democratico Michele Mazzarano commenta il furto di arredi e computer perpetrato nella biblioteca che si trova al rione Tamburi.“Sono dispiaciuto per l’atto riprovevole in sé – continua la nota di Mazzarano - ma ancor di più perché so con quanta dedizione la presidente dell’associazione “Marco Motolese”, Carmen Galluzzo Motolese, ha avviato diversi anni fa questa significativa attività culturale. Si tratta di un’encomiabile iniziativa, nata nel ricordo del figlio Marco, per dare vita ad un punto di riferimento culturale e ad un luogo di integrazione e recupero sociale in un contesto difficile come il quartiere Tamburi. L’idea di creare occasioni di incontro, dove vi è un estremo bisogno di spazi di confronto, e di farlo attraverso la lettura, si è rivelata col trascorrere del tempo, una bella intuizione e un esperienza degna di menzione. Per questo sono doppiamente rattristato, ma al tempo stesso sono certo che Carmen Galluzzo, alla quale rivolgo la mia sincera solidarietà, saprà ripartire ancora con la grinta e la determinazione che le sono proprie”.