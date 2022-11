Giunta regionale in minoranza, Gabellone: "Consiglio approva il ristoro per i comuni che hanno conferito i rifiuti fuori regione"

BARI - "Nella seduta di ieri il Consiglio regionale ha approvato una mozione a mia firma con la quale chiedevo "l'integrale ristoro dei maggiori costi sostenuti dai Comuni per il trattamento della frazione organica" per quei rifiuti trasferiti fuori regione. Si tratta di una battaglia che ho portato avanti con forte determinazione, perché ritengo inaccettabile la disparità di trattamento tra i cittadini di comuni pugliesi diversi: non è ammissibile, infatti, che solo ad alcuni spetti l’onere di pagare un costo aggiuntivo per il conferimento in discariche site fuori dal territorio regionale. Sono molto soddisfatto che, nonostante il parere contrario dell’Assessore Maraschio, le forze politiche, appartenenti anche a gruppi di maggioranza, abbiano approvato la mia mozione. Adesso è necessario che il Governo regionale si attivi immediatamente, al fine di individuare, per gli anni 2020 e 2021, le somme necessarie per sanare questa grave situazione." Così in una nota il consigliere FdI, Gabellone.