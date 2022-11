Governo: oggi il Cdm con il via libera al decreto sul caro bollette

ROMA - Si terrà oggi l'atteso ok del Cdm al decreto contro il caro-bollette. Stamattina intanto la Meloni riceverà a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato, Stoltenberg. La crisi ucraina sarà al centro anche del bilaterale in programma all'Aja tra Mattarella e Rutte.Ieri nel primo incontro della Meloni coi sindacati, la premier ha chiesto rispetto e collaborazione "senza preconcetti" e nell'interesse generale nel "momento più difficile della storia della Repubblica" definendo poi il lavoro la "priorità delle priorità". Poi il presidente del Consiglio ha lanciato un allarme sulle pensioni future, che rischiano di essere "inesistenti"."In due settimane abbiamo liberato 30 miliardi per calmierare e coprire il costo delle bollette. Abbiamo messo in sicurezza il nostro tessuto produttivo e già domani il decreto che stanzia i primi 9 miliardi sarà portato in Consiglio dei Ministri. Fermare la speculazione è fondamentale e stiamo conducendo anche questa battaglia", ha scritto sui social la Meloni.Il premier poi ha replicato a Parigi sul caso della Ocean Viking, in navigazione in queste ore verso la zona Sar francese: "Il governo italiano rispetta tutte le convenzioni internazionali", afferma la premier specificando che sulla nave dell'ong Sos Mediterranèe "non ci sono naufraghi ma migranti".