La "Giornata Nazionale degli Alberi" nei versi di Mariangela De Anna

Oggi è la Giornata Nazionale degli Alberi. E vogliamo festeggiare questa bellissima occasione con una poesia scritta dall'autrice Mariangela De Anna.





"Sono sempre attenta ai problemi che riguardano il nostro territorio" ha dichiarato la stessa Mariangela De Anna alla nostra redazione "Infatti, da presidente di un'associazione, ho subito indetto un convegno sul problema xylella. Tante le poesie che riguardano i nostri amati alberi. Quest'ultima intitolata 'La mia Terra' è stata introdotta anche nella scuola per sensibilizzare i bambini ad amare e proteggere il nostro territorio. Come ho rilasciato in varie interviste, dico che 'la bellezza salverà il mondo' e proprio la bellezza si trova in tutto ciò che ci circonda".

Ecco qui sotto la poesia "La mia terra" di Mariangela De Anna:





La mia terra





Innamorata di quella terra,

innamorata dei suoi odori.

Mi abbracciavo a quell'ulivo,

gli sussurravo i miei segreti

nascosti. Tra le sue profonde radici.

Ora combatte, forte, coraggioso.

Combatte per restare lì,

per ascoltare ancora.

E ancora.