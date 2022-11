"L'Acrobazia aerea nei cieli di Capitanata": convegno e mostra modellistica

LUCERA (FG) - Il 2 dicembre alle ore 19, presso lo storico Circolo Unione di Lucera, si terrà il convegno inaugurale che aprirà la tre giorni di mostra modellistica “L’Acrobazia aerea nei cieli di Capitanata", organizzata dal 136° Club Frecce Tricolori Foggia APS, il primo ed unico Club Ufficiale delle Frecce Tricolori in provincia di Foggia.Il convegno inaugurale sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del 136° Club Frecce Tricolori Foggia APS.L’inaugurazione vedrà la partecipazione del comandante Davide Borghi, pilota acrobatico che racconterà l’acrobazia aerea dal punto di vista del pilota. Ci sarà il contributo di Luigi Iacomino, esperto conoscitore di storia aeronautica e curatore della mostra modellistica, che parlerà dei "Reparti acrobatici militari nei cieli della Capitanata dal 1930 ad oggi".La serata avrà il suo culmine con l'intitolazione del club al pugliese sottufficiale pilota Vittorio Romandini, uno dei primi piloti acrobatici militari degli anni 30 del secolo scorso. Alla cerimonia parteciperà il nipote di Romandini, onorato dell’intitolazione del club allo zio.La stessa sera, e fino al 4 dicembre, sarà possibile visitare la mostra statica di modellismo aereo dedicata all'evento.Ma il vero spirito che alimenta gli eventi targati 136° Club Frecce Tricolori Foggia è la beneficenza.Infatti nelle tre giornate dell’evento, con un’offerta minima, sarà possibile portare a casa un originalissimo ricordo realizzato in tiratura limitata, il cui ricavato contribuirà a sostenere le attività della Onlus lucerina "I Diversabili".