Libri: venerdì 2 dicembre presentazione di 'Imparate dal Sud – Lezione di sviluppo all’Italia' di Lino Patruno

BARI - Venerdì 2 dicembre 2022 dalle ore 17.00 presso sede de "La Madonnina Life & Care" (viale L. Pasteur 18, Bari) si terrà la presentazione, organizzata dall’Associazione crocerossine d’Italia onlus sez di Bari, del volume “Imparate dal Sud – Lezione di sviluppo all’Italia” (edizione Magenes) del giornalista e scrittore Lino Patruno, già Direttore de "La Gazzetta del Mezzogiorno". Un libro che è un viaggio attraverso tutto ciò che il Sud è riuscito a fare controcorrente e attraverso ciò che potrebbe ancora fare. È un viaggio nella resistenza e nella resilienza, per dimostrare come il Sud sia una soluzione e non un problema.Un Sud sorprendentemente ad alta tecnologia con aziende che si fanno strada nel mondo, con personaggi da copertina e con primati ed eccellenze in tutti gli ambiti ma appositamente non sempre riconosciuti. Un libro che ci fa scoprire che ci vuole più Sud e non meno.Dopo i saluti del Dr. Alberto Nerini, presidente de “La Madonnina Life & Care” e di Grazia Andidero, responsabile della Sez di Bari dell’Ass. Crocerossine d’Italia, Lino Patruno presenterà il suo libro. Sono previsti brevi interventi del Prof. Filippo Maria Boscia, presidente nazionale AMCI e della Prof.ssa Santa Fizzarotti Selvaggi, Vice Presidente nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia onlus. Conduce l’incontro Giancarlo Liuzzi, Presidente dell’associazione culturale Incontri. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Rotary Club Bari Sud, dell’AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani), del Cif provinciale di Bari, dell’Associazione Incontri e della Comunità Greca di Bari.