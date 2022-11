Locorotondo, avviso Polo educativo in area Cinquenoci

LOCOROTONDO (BA) - Il Comune di Locorotondo informa che è stato indetto l’avviso pubblico, rivolto agli enti del terzo settore, finalizzato ad attuare un tavolo di co-programmazione per individuare interventi utili alla gestione condivisa del Polo Educativo sito in area Cinquenoci.“La procedura - precisa il sindaco Antonio Bufano - ha come obiettivo quello di arricchire il quadro conoscitivo in materia di gestione e programmazione delle attività presso la nuova struttura, individuando le tipologie di servizi in ambito educativo presenti sul territorio (comprese le attività sociali, formative, culturali, ricreative e sportive), analizzando i bisogni relativi al settore dei minori (da 0 a 12/13 anni) e delle famiglie, formulando inoltre una lista di interventi innovativi attinenti al settore trattato. Il tutto sulla base di una valutazione delle risorse pubbliche e private a disposizione del progetto”.Al fine di partecipare alla procedura i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Tutte le informazioni relative ai requisiti e alle eventuali clausole di esclusione sono contenute nel materiale a disposizione sul sito del Comune di Locorotondo, scaricabile dal link http://www.comune.locorotondo.ba.it/atti-amministrazioni- aggiudicatrici-singola-procedura dove sarà inoltre possibile reperire il modello per la domanda di partecipazione.Le istanze di adesione devono essere depositate entro e non oltre il 18 novembre prossimo, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it. Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “ISTANZA PER L’ADESIONE AL PERCORSO DI CO- PROGRAMMAZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA DEL POLO EDUCATIVO PRESSO STRUTTURA COMUNALE IN AREA CINQUENOCI”.“Una volta terminata la procedura – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Paolo Giacovelli – gli incontri si svolgeranno secondo un calendario prestabilito che sarà definito nella prima sessione del tavolo di co-programmazione fissata per il giorno 30 novembre prossimo. L’intenzione – prosegue l’assessore – è di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla prima sessione”.“Ampliare l’offerta educativa e formativa nel nostro territorio – sottolinea l’assessore all’Istruzione, Ermelinda Prete – è obiettivo primario della nostra Amministrazione. La gestione della nuova struttura è bene che avvenga in modo condiviso e sentite tutte le realtà del terzo settore interessate a promuovere gli obiettivi strategici individuati nel percorso partecipato. Auspico dunque – conclude Ermelinda Prete – che il tutto avvenga in uno spirito di piena collaborazione tra enti ed Amministrazione e, soprattutto, entro le scadenze previste”.