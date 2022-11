Locorotondo, pubblicato questionario PEBA

Sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30



Il questionario dovrà essere compilato entro e non oltre il 30 novembre prossimo.

LOCOROTONDO (BA) – Il Comune di Locorotondo informa che, a supporto della fase di analisi per la redazione del PEBA – Piano di abbattimento delle barriere architettoniche, come già annunciato nei giorni scorsi, ha pubblicato e diffuso un questionario con lo scopo di coinvolgere trasversalmente l'intera cittadinanza per la raccolta di indicazioni, con particolare riferimento alle situazioni critiche presenti sul territorio, con lo scopo di rendere Locorotondo una città più accessibile ed inclusiva per tutti i cittadini: disabili temporanei e permanenti, disabili motori, sensoriali e cognitivi, bambini, famiglie, donne incinte, anziani e cittadini affetti da patologie.È dunque possibile, a partire da oggi, compilare il questionario direttamente online cliccando al seguente link https://forms.gle/pJLDxQ3eSuHrYMkB9 oppure ritirare la copia cartacea presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Locorotondo e presso l’Infopoint di Locorotondo nei seguenti giorni e orari di apertura:Lunedì, martedì, giovedì e venerdì - dalle ore 9 alle ore 12Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30