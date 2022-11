Medio Oriente: pericolo Iran per l'Arabia Saudita

- Tensione alle stelle in Arabia Saudita dove l'intelligence saudita, in collaborazione con quella americana, avrebbe raccolto informazioni per un possibile attacco dell'Iran a Riyad e all'Iraq, per distogliere l'opinione pubblica dalle proteste popolari che stanno animando il Paese. A riportare la notizia è il Wall Street Journal, che riporta la preoccupazione della Casa Bianca, pronta a rispondere a Teheran.Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa ha dichiarato: "Siamo preoccupati per il quadro complessivo e rimaniamo in contatto costante con i sauditi attraverso i canali militari e di intelligence. Gli Stati Uniti non esiteranno ad agire in difesa dei nostri interessi e partner nella regione".