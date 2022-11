Migranti: Humanity nelle acque italiane, al via ispezioni

CATANIA - La nave Humanity 1 della Ong 'Sos Humanity' è arrivata al porto di Catania, con a bordo 179 naufraghi, scortati al suo ingresso da una motovedetta della Guardia Costiera.Come previsto dal nuovo decreto, a breve sarà effettuato il sopralluogo da parte delle autorità italiane per identificare donne e bambini fragili, che verranno sbarcati.Al porto, oltre al personale della Guardia Costiera, sono presenti anche le forze dell'ordine, le ambulanze, i volontari della protezione civile e due autobus urbani, che probabilmente saranno utilizzati per il trasporto delle persone sbarcate.Sono quattro le navi ong che da giorni chiedono un porto sicuro per gli oltre mille migranti che hanno complessivamente a bordo, stazionando al largo delle coste orientali della Sicilia, nel Catanese.