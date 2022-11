Cade elicottero da Tremiti, 7 vittime di cui 2 bambini

L'elicottero ha perso il contatto radio ed è scomparso dai radar alle 10.30 nella zona di Apricena (Fg).Il velivolo della compagnia Alidaunia è partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti.Il presidente della Regione,, sta rientrando in Puglia da Roma, dove stava partecipando al corteo per la pace. Dal momento della scomparsa dell’elicottero, Emiliano è rimasto in costante contatto con il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, e con il vice presidente della Regione, Raffaele Piemontese, per seguire le operazioni di ricerca. Appena appresa la notizia del ritrovamento Emiliano ha lasciato il corteo per rientrare in Puglia, a Foggia.