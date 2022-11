Serie A, Giroud risolve la pratica Spezia: finisce 2-1 a San Siro

via Ac Milan fb





Sul finale di match arriva l'esplosione del San Siro con il gol di mezza rovesciata di Giroud. Il francese, su cross di Tonali, è bravo a fare una mezza rovesciata che vale il 2-1. Nel match del pomeriggio vittoria di rimonta del Napoli contro l'Atalanta. Al gol di Lookman, i partenopei rispondono con il solito Osimehn e Zielinski.

Il Milan vince di misura contro lo Spezia per 2-1. Un bel Milan colpisce al 21' con Theo Hernandez che, su suggerimento di Bennancer, punisce Dragowski. Dopo un primo tempo in cui il Diavolo rischia di raddoppio prendendo due traverse, gli ospiti pareggiano nella ripresa con Maldini. È il 59' quando il figlio di Paolo fa partire un tiro a giro al limite dell'area su cui Tatarusanu non arriva.