Miss Curvy, a Corato si decreta la reginetta 2022

CORATO (BA) - Un concorso dedicato alle forme, alle sinuosità, all’eleganza della donna curvy per dire basta ai modelli di estetica e di bellezza consueti e dettati dal mondo del fashion. Publiemme - Eventi&Marketing di Maurizio Marzocca ha ideato, in collaborazione col main sponsor Atrebor Fashion – taglie comode (Corato), ha organizzato per sabato 26 novembre, con inizio alle 19:00, presso Villa Bianca a Corato (Bari) una serata di bellezza, moda e spettacolo intitolata “Miss Curvy 2022” nel corso della quale sarà decretata da una giuria la reginetta curvy dell’anno che sta per terminare.Sfileranno venti Miss portando in passerella due outfit ciascuno (casual ed elegante). Solo in tre saliranno sul podio.Altri partner dell’evento sono Nenes abbigliamento bambini (Terlizzi), Studio medico Patrizio Cardone (Bari), Bar Evolution (Corato) ed Ausonia Vivai (Corato) che omaggerà le vincitrici e allestirà il tavolo riservato ai giurati.L’ingresso è libero e gratuito.: 3498688591